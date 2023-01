Federica Pellegrini incinta? Lei risponde così al gossip che impazza

Incinta o no? Un dilemma che ormai punta i fari su Federica Pellegrini. E lei come risponde? Con ironia, ma non solo. Nel corso delle loro recenti vacanze di fine anno alle Maldive, Federica e il neo marito Matteo Giunta sembravano aver insospettito sull'eventuale gravidanza dell'ex campionessa. A lanciare la bomba è stato il settimanale Dipiù, ripresa poi da Dagospia, lo scorso 6 gennaio, quando in un servizio ha parlato di un bambino in arrivo. Ma oggi Federica ha dato una risposta tra le righe: «Solo i barman sanno la verità», scrive su Instagram mentre sorseggia un cocktail. Un chiaro segnale che, in realtà, non la Pellegrini non evita l'alcol e quindi non sarebbe incinta, come poi la stessa Fede ha confermato in un'intervista a Repubblica.it («Non per ora. Non è nelle nostre priorità. Ci sono troppi impegni e progetti da realizzare», ha risposto l'ex campionessa di nuoto alla domanda sulla maternità).

Il dettaglio

Ma perché si è parlato tanto della presunta maternità della Pellegrini? Il tam tam sarebbe nato e amplificato dall'indiscrezione, ripresa da Dagospia, di un sorriso accennato da Matteo Giunta alla domanda se Federica fosse davvero incinta.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono recati alle Maldive per festeggiare le vacanze di natalizie. Durante il cenone di San Silvestro, ha riferito un testimone, Federica Pellegrini non avrebbe mai toccato alcol a dispetto del marito Giunta che, alla mezzanotte, avrebbe stappato ben due bottiglie. Ma anche in questo caso due indizi non fanno una prova.

