Federica Pellegrini, Filippo Magnini assente al matrimonio dell'ex e del cugino Matteo Giunta: ecco la sua reazione

di Federica Portoghese

Filippo Magnini non ha messo piede al grande evento dell'anno: le nozze tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Certo che è più che comprensibile non andare al matrimonio dell'ex, ma a quanto pare anche i rapporti con Matteo, suo cugino, si sono totalmente inrlinati. Non è chiaro se Magnini abbia ricevuto o meno la partecipazione da parte dei neo sposi, di sicuro non si trovava ieri a Venezia ad applaudire l'unione di Federica e Matteo.

I rapporti tra Filippo Magnini e il cugino Matteo Giunta

Tra i due cugini non sembra ci sia un rapporto idilliaco, a raccontarlo era stato proprio l'ex allenatore di Federica Pellegrini in una intervista rilasciata a Le Iene, dove spiegò che a causa della sua relazione con Federica il legame di sangue si era compromesso. Giunta sottolineò, inoltre, che Filippo non sarebbe stato presente tra gli invitati del matrimonio.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sposi: la superfesta di nozze tra balli sfrenati, cambi d'abito e torta a 6 piani

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sposi, la foto ufficiale: «Noi». Super festa di matrimonio in Laguna a Venezia

Magnini e la foto con Giorgia Palmas

Magnini non si è certo fatto vedere disperato, e proprio durante le nozze di Federica e Matteo ha voluto postare una foto con la moglie Giorgia Palmas, felice e sorridente sulla spiaggia di Costa Rei in Sardegna. Un asciugamano tra le spalle che copre entrambi, occhiali da sole e grandi risate. Sembra che questa sia la risposta che Filippo Magnini vuole dare al matrimonio di suo cugino con la sua ex fidanzata...

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Agosto 2022, 14:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA