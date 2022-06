Federica Pellegrini è «game over» dopo l'addio al nubilato bis FOTO

Federica Pellegrini è «game over» dopo il secondo addio al nubilato con le sue amiche. Divertimento e relax sotto il sole cocente di Formentera, prima del matrimonio. Velo bianco, costume con la scritta "bride to be" (la futura sposa) et voilà: la campionessa di nuoto sorride serena e appagata dall'affetto che la circonda. Su Instagram pubblica altri scatti della vacanza appena trascorsa insieme alle sue amiche in cui ride, canta e prende il sole.

Con l'hashtag «unposted», Federica mostra ai fan un'altra parte dell'addio al nubilato in Spagna. Manca ormai poco alle nozze col suo Matteo Giunta che si terranno a Venezia, a fine agosto.

Questo è il secondo addio al nubilato per la campionessa. Infatti, ad aprile era stata in Puglia per qualche giorno con il team di amiche. E chissà che di qui a fine agosto non ce ne sia un terzo, magari insieme al futuro marito.

