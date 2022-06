Federica Pellegrini, addio al nubilato bis: «rapita» in piena notte e portata a Formentera dalle amiche

Federica Pellegrini "rapita" in piena notte per il suo addio al nubilato. La campionessa di nuoto, prossima ormai alle nozze, è stata presa dalle sue compagne di squadra e portata a Formentera. A fine Agosto Federica si sposerà con Matteo Giunta ma prima di allora è pronta a divertirsi insieme alle sue amiche, tanto che lei stessa ha avvertito sui social: «Se vedete cose strane nei prossimi giorni, mi hanno hackerato il profilo».

Leggi anche > Vanessa Incontrada in bikini, la foto in copertina scatena la polemica: «Ai limiti del body shaming»

Dopo che le amiche sono andate a casa sua all'una di notte e l'hanno portata in aeroporto, sull'isola è iniziato il divertimento. Le ragazze si sono lasciate andare a tuffi in piscina e momenti di relax e divertimento tra canti e balli sfrenati. In spiaggia hanno ballato la Macarena e proprio la Pellegrini ha improvvisato uno stacchetto imitando Marilyn Monroe "dopo due birre", come lei stessa ha confessato. Ma i bagordi non si limitano alla spiaggia e continuano nei locali notturni.

Solo qualche mese fa era stata in Puglia per qualche giorno per festeggiare l'addio al nubilato, questo è quindi il secondo della campionessa. Visto che le nozze sono previste per la fine di agosto c'è anche la possibilità che ce ne sia un terzo? Ben vengano divertimento e buona compagnia dopo mesi di grande fatica e sacrificio per le competizioni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Giugno 2022, 12:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA