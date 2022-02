Federica Panicucci, paura in auto: «Sono viva per miracolo»

Attimi di paura per Federica Panicucci, rimasta coinvolta in un incidente che avrebbe potuto metterla seriamente a rischio. Mentre si trovava a bordo della sua auto per le strade di Milano, la conduttrice televisiva è stata colpita dalla tegola di un palazzo, che ha centrato in pieno la sua vettura, danneggiandola gravemente.

Nonostante l'altezza, il tettuccio in vetro dell'automobile ha retto il colpo e la Panicucci se l'è cavata con un grosso spavento e un danno alla correzzeria. Smossa forse dal forte vento che oggi ha investito la città, la tegola avrebbe potuto procurare delle serie ferite anche alla stessa conduttrice di Mattino 5, che invece è uscita incolume dalla macchina.

«Questo è il tetto vetro della mia auto dopo che una tegola è volata giù da un tetto e mi ha colpito in pieno – ha raccontato sui social Federica Panicucci, condividendo due foto dell'incidente, all'interno e all'esterno dell'abitacolo –. Per fortuna il vetro ha resistito, sono viva per miracolo»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Febbraio 2022, 18:20

