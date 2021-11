Federica Panicucci e Marco Bacini presto all'altare: «Sarà un matrimonio classico»

di Redazione web

Federica Panicucci è pronta al grande passo con Marco Bacini. Dopo 5 anni passati insieme è il momento del matrimonio. La coppia è il ritratto della felicità, sempre sorridenti, felici e affiatati, sui social regalano momenti di vero amore ai loro follower con scatti di coppia e dediche romantiche.

«Tu sei il mio posto nel mondo» ha scritto la conduttrice in occasione del compleanno del suo compagno, e con lui progetta un futuro radioso. Al settimanale «Chi» ha rivelato di pensare alle nozze: «Sono tradizionalista, immagino un matrimonio classico», ha dichiarato Federica.

Nel compagno la Panicucci ha trovato la sua metà. Con lui si sente libera di essere se stessa e ha imparato a ridere dei propri difetti. «Mi conosce molto bene e mi prende in giro, riesce a sdrammatizzare momenti che per me sono fonte di ansia e stress: in questo mi aiuta moltissimo», ha raccontato la conduttrice.

Presto la coppia convolerà a nozze, probabilmente nel 2022 e, anche se ancora la data non è stata fissata, lei già vola con la fantasia: «Me lo immagino come una festa felice, gioiosa, piena di persone che ci vogliono bene, felici per noi».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Novembre 2021, 17:29

