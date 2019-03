Federica Nargi mamma bis: è nata Beatrice. Il tenero messaggio di papà Alessandro Matri

Ultimo aggiornamento: 13:28

è diventata mamma per la seconda volta: lanel cuore della notte. A dare il lieto annuncio è stato il papàcon una foto sul suo profilo Instagram che sta già raccogliendo gli auguri di follower e amici.La coppia ha già una figlia, Sofia, di 4 anni, e solo pochi giorni fa ha festeggiato il decimo anniversario si sono conosciuti nel 2008 grazie ad amici in comune e da quel momento sono inseparabili. Per celebrare i dieci anni insieme, la famiglia Matri ha realizzato due video tenerissimi in cui mamma, papà e la piccola Sofia giocano, scherzano tra loro e si dimostrano tutto il loro amore.In tema di anniversari Federica in un’intervista a “Verissimo” aveva parlato di nozze (“Senza fretta. Vedremo quando. A marzo festeggeremo dieci anni di fidanzamento. Ci amiamo ancora moltissimo perché ci sono dei pilastri molto importanti nella nostra coppia, tra i quali la fiducia e la complicità. Oggi siamo al massimo della nostra felicità”) e del nome che avrebbe scelto per la figlia: “Stiamo ancora decidendo, ma abbiamo dei nomi in ballo. Sarà un classico nome italiano e lo deciderà Sofia. In questo momento ci sono tre nomi in lizza, ma sono molto indecisa. Uno di questi è Bianca ma non sarà questo perché mia figlia ha altre idee. Alessandro, invece, mi ha dato carta bianca, perché il nome Sofia l’ha scelto lui”.