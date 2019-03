Federica Nargi mamma bis: ecco le prime foto social della piccola Beatrice Matri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo scorso 16 marzo è nata, seconda figlia die Alessandro Matri e l’ex velina ha pubblicato i primi scatti della piccola sul social. Approfittando di una dedica al compagno infatti Federica ha allegato alcune tenere immagini di famiglia, che vedono anche la nuova arrivata.La Nargi non è nuova a dedica per Matri e stavolta la “scusa” è stata la festa del papà. Le immagini sono seguite da una tenera didascalia: “Sofia e Beatrice non potevano desiderare papà migliore. Sono orgogliosa di te, dell’uomo ,del compagno di vita e del papà che sei. Ti guardo e rimango sempre più innamorata della tua dolcezza che hai per le nostre principesse ๐ŸŽ€๐ŸŽ€♥๏ธ auguri papino papone bis ๐Ÿ’ช๐Ÿผโญ๏ธ๐Ÿ’“๐ŸŽ€๐Ÿ˜ @alessandro_matri_32”.Nella prima foto si vedono Alessandro e Federica ancora incinta che giocano con la primogenita Sofia, nella seconda il calciatore sdraiato assieme a Beatrice e nella terza una carezza da parte di Sofia alla sorella più piccola.