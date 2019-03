Federica Nargi mamma felice, prime passeggiate con le figlie Sofia e Beatrice

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’attesa è finita, la piccola Beatrice è arrivata e orasi può godere le sue prime passeggiate dabis. Lo scorso 16 marzo infatti è nata Beatrice Matri, seconda figlia dopo Sofia dell’ex velina e del calciatore Alessandro Matri.Federica aveva già condiviso degli scatti su Instagram in cui presentava la piccola, ma ora ha pubblicato sul social un’immagine che la vede in giro per Milano con le due figlie, che chiama nella didascalia “Le mie principesse”. Nel post successivo invece un’altra dedica al compagno (da dieci anni) Alessandro Matri, ritratto mentre gioca assieme alla primogenita Sofia: “La reginetta di casa – commenta la Nargi sul social - papone torturato”.Alla coppia ora mancano solo le nozze e Federica ne aveva parlato in una recente intervista a “Verissimo”: “Senza fretta. Vedremo quando – aveva spiegato ospite nel salotto di Silvia Toffanin - A marzo festeggeremo dieci anni di fidanzamento. Ci amiamo ancora moltissimo perché ci sono dei pilastri molto importanti nella nostra coppia, tra i quali la fiducia e la complicità. Oggi siamo al massimo della nostra felicità”.