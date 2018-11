Federica Nargi incinta: eccola col pancione e le forme da mamma in attesa del secondo figlio

Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Leggo.it torna a parlare dell'ex Velina di "Striscia la notizia", poi diventata conduttrice di "Colorado" che due anni fa è diventata mamma della sua prima figlia, Sofia, nata dalla relazione con calciatore Alessandro Matri e ora sta per fare il bis. La conduttrice infatti è stata sorpresa mentre passeggia e gioca in un parco di Roma con la sua primogenita e un pancino che lascia poco all'immaginazione.Federica infatti era stata chiara: "Mi piacerebbe- aveva spiegato – dare un fratellino o una sorellina alla mia piccola anche molto presto", e così è stato. La Nargi è stata fotografata da "Diva e donna" in un parco con Sofia e dal maglioncino aderente spunta un décolleté esplosivo e delle forme arrotondate in attesa del nuovo arrivo.Secondo i beninformati il piccola (o la piccola dato che il sesso del nascituro è ancora misterioso) dovrebbe nascere col ritorno della bella stagione, in primavera.