Federica Nargi incinta, il video commovente per l'anniversario con Alessandro Matri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, incinta della sua seconda figlia, festeggia i dieci anni d’amore col suo compagno, il calciatore. Per l’occasione dell'importantel’ex velina ha deciso di pubblicare due video dal suo profilo Instagram.I video la ritraggono assieme al compagno e alla primogenita Sofia durante dei momenti felice in famiglia, oppure nei backstage dei servizi fotografici. Delle immagini emozionanti a cui Federica ha voluto aggiungere una didascalia: “10 anni di noi , quello che abbiamo costruito in questi anni è qualcosa di meraviglioso.... non smetterò mai di ringraziarti amore mio.... @alessandro_matri_32 ♥️ #tenyearstoday#myfamily ** Grazie @maurizio_salomoni per rendere tutti questi momenti indimenticabili 🎥”.In tema di anniversari Federica in un’intervista a “Verissimo” aveva parlato di nozze (“Senza fretta. Vedremo quando. A marzo festeggeremo dieci anni di fidanzamento. Ci amiamo ancora moltissimo perché ci sono dei pilastri molto importanti nella nostra coppia, tra i quali la fiducia e la complicità. Oggi siamo al massimo della nostra felicità”) e del nome della sua futura figlia: “Stiamo ancora decidendo, ma abbiamo dei nomi in ballo. Sarà un classico nome italiano e lo deciderà Sofia. In questo momento ci sono tre nomi in lizza, ma sono molto indecisa. Uno di questi è Bianca ma non sarà questo perché mia figlia ha altre idee. Alessandro, invece, mi ha dato carta bianca, perché il nome Sofia l’ha scelto lui”.