E’ iniziata oggi, sabato 6 ottobre, la diciassettesima edizione di Gardaland Magic Halloween , l’evento più “spaventosamente divertente” dell’autunno, durante il quale il Parco si presenta in una veste completamente tematizzata, pronto ad offrire ai propri ospiti un’esperienza da brividi… di puro divertimento.della giornata inaugurale è stata la bellissima mamma social, accompagnata dalla piccola Sofia. Dopo un simpatico body painting e indossando un curioso cerchietto a tema per entrare nel mood Halloween, la speciale madrina si è scatenata in una divertente “caccia allo zombie” nel Parco. Il gioco ha avuto inizio in piazza Camelot e, tra un indovinello e l’altro, si è sviluppato lungo le vie di Gardaland fino a raggiungere piazza Valle dei Re, dove un simpatico zombie attendeva Federica, pronto a sorprenderla con un grazioso dono a tema Halloween.La “caccia allo zombie” è stata trasmessa in diretta sui social del Parco: in questo modo tutti i fan di Gardaland e gli oltre 3 milioni di follower di Federica hanno potuto seguire il gioco e suggerire alla splendida madrina le soluzioni per risolvere gli indovinelli. Fondamentale anche il contributo dei Visitatori del Parco che, incuriositi dall’evento, non hanno perso occasione di aiutare la showgirl ad arrivare alla meta finale e a raggiungere il suo premio. Federica si è prestata a scattare simpatici “family selfie” con le numerose famiglie presentatesi in perfetto travestimento Halloween, un ricordo perfetto di questa giornata all’insegna della famiglia e del divertimento.

La splendida madrina e lahanno poi colto l’occasione per provare la nuova areadove - tra un giro sul Trenino di Nonno Pig, un volo sulla Mongolfiera di Peppa Pig e un viaggio a bordo dei vascelli dell’Isola dei Pirati - Sofia si è divertita un mondo. Federica ha poi potuto passeggiare, circondata da simpatici mostri, nella grande area Fantasy Kingdom. Per l’occasione presente anche Danilo Santi, General Manager Theme Parks Gardaland, che ha dichiarato: “Soddisfatti della stagione sino ad ora vissuta - che ha registrato un aumento del 10% dei visitatori nel Parco rispetto allo stesso periodo nell’anno precedente - diamo il via oggi a Gardaland Magic Halloween, un appuntamento ormai divenuto un classico della stagione. Da oggi per tutti i weekend fino al 4 novembre, con il lungo ponte di Ognissanti, speriamo di ripetere il successo della scorsa stagione e continuare a coinvolgere - in un divertimento horror formato famiglia - i nostri visitatori”.Come da tradizione all’apertura dei cancelli di ingresso il, accompagnato da simpatici vampiri, ha accolto gli Ospiti – molti dei quali travestiti in perfetto stile Halloween - facendoli subito entrare nel vivo della festa. Accompagnati dalle note della curiosa “Mostro Band” i Visitatori si sono poi avventurati nelle vie del Parco, addobbate dai simboli tipici di Halloween: dalle classiche zucche ad inquietanti bare, dai covoni di fieno a giganti ragnatele fino ad un lugubre ma spiritoso cimitero. A sorprendere grandi e piccoli anche mostri di ogni genere: mummie, scheletri, vampiri, ragni e pipistrelli pronti a sbucare tra le attrazioni del Parco. Oltre al Welcome Show, in programma tutti i giorni alle ore 9.55, anche tanti spettacoli a tema Halloween che, durante tutte le giornate, sorprenderanno gli Ospiti con show live e divertenti performance da brivido! Al Teatro della Fantasia, andrà in scena il nuovo spettacolo adatto a tutta la famiglia “Chi ha paura del buio?” che sfrutta la tecnica della “black art” ovvero del teatro nero: con il divertentissimo clown-mimo Pass Pass., si potrà invece assistere a “Horror Hotel”, un originale musical tematizzato Halloween e cantato “dal vivo”: il direttore dell’Horror Hotel accompagna gli spettatori alla scoperta degli strani ospiti che soggiornano nelle camere: dalla temibile vedova nera e le sue figlie agli improbabili e strampalati chef… Coreografie, musiche e canzoni sono state appositamente create per questo nuovissimo show live. Presso il Palatenda, imperdibile lo show “5 Elements”, che si è appena aggiudicato il premio come Miglior Show Indoor durante i Parksmania Awards 2018.Novità all’interno del palinsesto degli show della stagione, “5 Elements” propone un viaggio attraverso i 5 elementi con acrobazie, effetti speciali e video-mapping capaci di coinvolgere e stupire tutti gli Spettatori. Per concludere la giornata in bellezza alle 17.40, da piazza Camelot, partirà la Halloween Parade, un’inquietante allegra parata di mostri, streghe, spettri e scheletri che si snoderà lungo le vie del Parco per arrivare, alle 18, in piazza Valle dei Re dove avrà luogo uno strabiliante spettacolo finale, l’Halloween Final Party! Momento clou di Gardaland Magic Halloween sarà come sempre l’imperdibile Halloween Party del 31 ottobre. Nella notte più spaventosa dell’anno, dalle 19 alle 24, una divertente festa farà scatenare ospiti e mostri sotto le stelle di piazza Valle dei Re, animata per l’occasione da un fantastico dj set.Duranteil Parco è aperto dalle 10 alle 18 fatta eccezione per il 31 ottobre nel quale la serata terminerà alle 24. Ma il divertimento di Gardaland Magic Halloween non si limita solo al Parco.Ancheè infatti decorato con mostruose scenografie e ambientazioni a tema, per un particolarissimo Halloween acquatico. Tra minacciosi squali e inquietanti pesci piranha, gli Ospiti possono anche conoscere il curioso Pesce Napoleone che da poco abita la grande vasca oceanica. Inoltre, nelle giornate di ottobre di Gardaland Magic Halloween, alle 13 e alle 17, presso la sala cinema dell’Acquario, si tiene un divertente gioco per far conoscere le creature più mostruose e strane che popolano gli ambienti marini. Nel mese di ottobre Gardaland SEA LIFE Aquarium sarà aperto solo nelle giornate di lunedì, venerdì, sabato e domenica (per gli orari consultare il sito gardalandsealife.it). Il 31 ottobre l’apertura sarà prolungata fino alle 21.00. Nel ponte di Ognissanti, dall’1 al 4 novembre, l’apertura sarà dalle 10.00 alle 18.00.