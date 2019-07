Federica Nargi e Costanza Caracciolo inseparabili: con Bobo Vieri, Alessandro Matri e le figlie a Formentera

Mercoledì 24 Luglio 2019, 18:00

Sono diventate amiche mentre volteggiavano sul bancone di “Striscia la notizia” nei panni delle veline e dopo il Tg satirico ideato da Antonio Ricci,sono rimaste grandi amiche e oggi che sono mamme trascorrono le vacanze insieme, accompagnate dalle rispettive famiglie.Le due sono state fotografate da “Diva e donna” mentre trascorrono una giornata sotto al sole di Formentera, dove stanno trascorrendo le vacanze.Federica è accomagnato dal fidanzato Alessandro Matri, attaccante del Sassuolo e dalla figlia Beatrice (4 mesi), mentre Costanza è “scortata” dal marito (si sono sposati in gran fretta a Milano in Comune) Christian Vieri e dalla primogenita Stella, 8 mesi. Le famiglie si divertono a far giocare assieme le piccole e si mettono anche in posa per uno scatto di gruppo. Federica Nargi e Matri hanno anche un’altra bambina, Sofia, di due anni e mezzo.