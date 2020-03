Federica Nargi, la figlia Beatrice compie un anno. Il post social: «Ho guardato i tuoi occhietti, svanita ogni esitazione»

La secondogenita Beatrice spegna una candelina e la mamma Federica Nargi le ha “regalato” un post dal suo profilo Instagram e naturalmente, viste le ristrettezze imposte dalle ristrettezze per il coronavirus, una festa rigorosamente in casa e in famiglia.

Federica ha condiviso alcuni scatti delle figlie Beatrice e Sofia (la primogenita), seguita da una lunga didascalia: “6.03.2019 Sei arrivata tu amore mio ♥️ tu che per la seconda volta mi hai fatta diventare MAMMA ♥️ ricordo come fosse ieri tutte le paranoie che mi facevo durante la gravidanza , mi chiedevo continuamente : il mio cuore sarà abbastanza grande da poter dare amore a tutte e due ? Riuscirò a dividere il mio tempo , la mia energia il mio amore in modo uguale ?



Ma tutte queste paranoie sono sparite appena ti ho stretta tra le mie braccia , ho guardato i tuoi occhietti e ogni esitazione è svanita . Mi hai fatto capire che il cuore è IMMENSO e non ha confini. ♥️ Questo sicuramente non è uno dei momenti migliori ma tu rendi tutto più bello e unico 🌈☀️Buon primo compleanno amore mio grande 💗🎉🎂🎉🎂 #1anno #happybirthday #beatrice #andràtuttobene 💞”.



Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Marzo 2020, 20:34

