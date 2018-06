Federica Nargi in attesa di tornare in tv: fuga con Alessandro Matri e la figlia Sofia a Formentera

🐬🐬🐬 @claudianargi 💙 #mylove#summer2018#ibiza#formentera#sister#familyholiday Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi) in data: Giu 20, 2018 at 11:03 PDT

FORMENTERA- Dopo aver condotto “Colorado”,è partita alla volta di Formentera. L’Isola delle Baleari è una delle mete estive preferite della bella ex velina, partita assieme al compagnoe la figlia Sofia.Federica, fotografata dain ottima forma come sempre si gode la vita di famiglia, occupandosi della piccola e scambiano baci sotto al sole col compagno.Intanto la prossima stagione televisiva per la Nargi è ancora un rebus, dato che solo quando usciranno i palinsesti si saprà se sarà ancora al timone del programma comico di Italia 1.