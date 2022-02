Uomini e Donne, critiche feroci per Federica Aversano. E lei si difende sul social

Federica Aversano, corteggiatrice di “Uomini e donne”, si difende sul Instagram. Federica in trasmissione ha conosciuto Matteo Ranieri, con cui ha ultimamente qualche problema, ed è dovuta tornare sul social dopo una stories, prima pubblicata e poi cancellata, che sembrava indirizzata proprio al tronista.

Federica Aversano (Instagram)

U&D, critiche feroci per Federica Aversano. Lei difende sul social

Matteo Ranieri a “Uomini e donne” ha qualche difficoltà nel rapporto con Federica Aversano. Lui è infatti interessato alla corteggiatrice, ma lo preoccupa un po’ il fatto che lei sia già mamma. I due nel dating show sono arrivati allo scontro, “sedato” da Maria De Filippi che ha cercato di farli comunicare.

Nel mentre la corteggiatrice si è dovuta difendere per un post social prima pubblicato e poi rimosso in cui aveva scritto «La donna più pericolosa è quella intelligente, perché sa che sei un coglion*», facendo pensare a un riferimento a Matteo. Federica, date le numerose segnalazioni, è tornata sul social: «Mi state tartassando di messaggi e commenti riguardo al post del coglion* - ha scritto - Dare del coglion* e non è un’offesa se chi lo fa non ha intenzione di offendere, ma anzi per quanto mi riguarda viene anche detto in modo leggero. Poi so che faccio parte di un programma ma non vuol dire che qualsiasi cosa io pubblichi sia indirizzato alla persona. Spero di aver chiarito ogni dubbio».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Febbraio 2022, 16:58

