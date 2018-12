Mercoledì 26 Dicembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

C'è anche un'italiana (ed è facile indovinare chi è) tra le diecipiù rilevanti del 2018 secondo la piattaforma di ricerche di moda Lyst. Ed il metro di paragone, stavolta, non è solo Instagram, ma Lyst ha allargato la sua analisi al numero di ricerche sul web, circa 100 milioni, per comprendere quali pagine vengono visitate, confrontando i dati di vendita ed i post sui social. Vediamo dunque chi ha influenzato maggiormente gli acquisti in questo 2018.In decima posizione c'è la giovane popstar all'apice della sua popolarità,, con circa 136 milioni di followers su Instagram, che ha generato una mole enorme di ricerche per un capo di abbigliamento in particolare, la felpa oversize: nel 2018 ha visto un aumento di click pari al 130%.Nono posto per un'altra cantante,, in calo dal punto di vista delle preferenze musicali, ma in auge con la sua linea di cosmetici, Fenty Beauty e l'intimo SavagexFenty. Lyst sottolinea che l'abito fucsia di un noto stilista francese, indossato per i suoi 30 anni è andato letteralmente a ruba.In ottava posizione, l'attrice, moglie di un'altra star di Hollywood, Ryan Reynolds, sembra aver avuto una grande influenza nel corso del tour promozionale del film A simple favor. In particolare è la sua predilezione per gli abiti maschili, come lo smoking, ad aver generato interesse sui fan.La sola italiana in classifica, non poteva che essere, una presenza scontata nell'anno del suo matrimonio evento con Fedez. L'abito da sposa ha fatto schizzare le ricerche di quel particolare brand di oltre il 109%. Da notare che la Ferragni è l'unica fashion blogger di professione presente nella classifica di Lyst.Sesto posto per l'unica sportiva nella top ten, la tennista americana, che fa parlare di sé, ovviamente per i suoi record sportivi e per i look sfoggiati sui campi da tennis del mondo. Tra l'altro la Williams nell'ultimo anno ha lanciato la sua linea di abbigliamento, che non poteva chiamarsi diversamente da 'Serena.Metà classifica per un'altra star della musica,, onnipresente sulle copertine, celebrata per i suoi look, più che per le sue canzoni, almeno quest'anno. Il video di Apeshit, girato insieme al marito rapper Jay-Z dentro ad un'istituzione culturale mondiale come il Louvre di Parigi, ha ottenuto un'attenzione mediatica enorme.Al quarto posto, rapper e personaggio tv, molto popolare negli Stati Uniti, tanto che i vestiti da lei indossati in varie occasioni di mondanità, tra cui la settimana della moda di NY, hanno subito vertiginose impennate di ricerche su web e social e di vendite. Cardi B, inoltre ha fatto parlare di sé, anche per la rissa con un'altra rapper, Nicki Minaj.Sul terzo gradino del podio delle top fashion influencer, la moglie del principe Harry, l'ex-attrice americana. Considerata un vero ciclone mediatico, visto che ogni vestito da lei indossato fa boom di vendite e nell'arco di appena una settimana le ricerche del brand schizzano in alto fino al 200%. La duchessa di Sussex per il suo potere d'influenza è stata soprannominata effetto Meghan.Continua ad essere al top tra le fashion influencer,, che ha ricevuto l'Influencer Award assegnato per la prima volta dal Council of Fashion Designers of America (CFDA). Grazie a lei stanno tornando di moda i ciclisti, reperto degli anni Novanta. Inarrestabile la sua ascesa su Instagram dove può contare su 120 milioni di followers.Al numero uno,, un vero e proprio impero costruito sulla bellezza. Collabora con i brand più famosi al mondo, 2 milioni di ricerche nel 2018 collegate al suo nome, le sono valse la copertina di Forbes, secondo cui la 21enne americana potrebbe diventare molto presto la miliardaria più giovane dai tempi di un certo Mark Zuckerberg.