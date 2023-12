Marta Fascina ricorda Silvio Berlusconi a Capodanno: «Tu sei e resterai sempre l'unico eterno presidente»

di Gabriele Crispo

Un profondo sentimento che va oltre la morte. Marta Fascina alla vigilia di Capodanno ricorda il compagno Silvio Berlusconi, morto il 12 giugno 2023, rilanciando il video di auguri che pubblicò il Cavaliere lo scorso anno su TikTok. Già a Natale l'onorevole azzurra aveva pubblicato un post sui social.

Gli auguri di Fascina a Berlusconi per Capodanno

«Amore mio – ha scritto sui social network Fascina – l'augurio più bello, più sentito e più vero resterà sempre e solo il tuo. Tu sei e resterai sempre l'unico eterno presidente». Nel video Berlusconi augurava a tutti un buon Natale e un buon anno, definendosi un «ragazzo un po' stagionato che però ha il cuore sempre giovane».

Il post pubblicato a Natale

«Buon Natale amore mio. Ti amo immensamente». Così Fascina, postando una foto su Instagram, aveva ricordato l'ex leader di Forza Italia. Nel post, alla fine della frase, un cuore. Questo è il primo Natale e Capodanno senza Berlusconi.

Le presenze di Fascina in Parlamento

Fascina è tornata in Parlamento a inizio novembre, dopo mesi di assenza. La deputata è rientrata in particolare per la votazione del decreto Caivano. A Montecitorio è stata notata la cover dello smartphone con il volto del Cavaliere e il solitario al dito. Un grande diamante a forma di cuore regalato dal leader azzurro per le nozze "simboliche" a Villa Gernetto, nel marzo del 2022.

