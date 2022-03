Fabrizio Corona e Valeria Marini, coppia inedita su Instagram: in gita insieme

Valeria Marini e Fabrizio Corona coppia inedita su Instagram. Valeria Marini ha postato dal suo account social alcuni video che la vedono trascorrere una giornata assieme all'ex re dei paparazzi, con i due che sembrano divertirsi molto fra selfie e “baci stellari”

Valeria Marini e Fabrizio Corona (Instagram)

Fabrizio Corona e Valeria Marini coppia inedita su Instagram

Valeria Marini e Fabrizio Corona trascorrono una giornata a Cetraro, in Calabria. L’inedita coppia ha visitato la città tirrenica, in particolare il porto, e ha fatto sapere di essere lì per accertarsi che la zona sia adatta a ospitare alcuni eventi legati al mondo della moda e dello spettacolo di prossima organizzazione. Impegni di futuro lavoro a parte i due, come dimostrano i video social condivisi dalle stories di Valeria, si sono goduti la giornata e hanno mostrato di essere molto affiati, tra battute, baci “stellari” e abbracci affettuosi. Grande diponibilità anche per i numerosi fan accorsi, a cui hanno concesso autografi e soprattutto selfie.

Valeria Marini e Fabrizio Corona (Instagram)

Corona, Marini e il Gf Vip

Sia Valeria Marini che Fabrizio Corona sono stati recentemente protagonisti del Grande Fratello Vip di Alfonso Singorini. Valeria partecipando attivamente in coppia con Giacomo Urtis, Corona attraverso un’intervista in cui ha parlato del rapporto che la lega a un’inquilina reclusa nel reality, Sophie Codegoni, attualmente fidanzata con Antonio Basciano.

