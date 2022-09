Fabrizio Corona, Totti e Ilary: continua il suo «game», le ultime rivelazioni

Continua il «game» di Fabrizio Corona. Dopo che il suo profilo Instagram ufficiale è stato chiuso in seguito, probabilmente, alle segnalazioni sulle sue ultime bombe di gossip riguardo il caso Francesco Totti e Ilary Blasi, la sua saga di scoop ha traslocato sul profilo del figlio, Carlos Maria. E Corona mantiene la promessa. «Quando questo profilo raggiungerà i 300mila follower continuerò con le mie indiscrezioni».

La terza parte del game

Dopo una pausa imposta, ecco tornare lo show di Fabrizio Corona. Il profilo Instagram di Corona è stato bloccato dopo le prime due puntate della saga del game che promette di rivelare le novità scottanti sulla coppia più chiacchierata del momento. La separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi, infatti, sta appassionando il mondo del gossip da un'estate intera, ma per Fabrizio, adesso, è arrivato il momento di svuotare il sacco. Di togliersi quei tanti sassolini dalle scarpe che aveva da troppo tempo. Più che sassolini, veri e propri macigni, relativi alla relazione che lui ha sempre ritenuto di facciata e di convenienza, soprattutto dalla parte di Ilary. Una rivincita per quanto subito al Grande Fratello Vip, quando a condurre era proprio Ilary Blasi.

La promessa

«Ci siamo quasi!», scrive Fabrizio Corona che ormai si è impossessato del profilo Instagram di suo figlio Carlos Maria Corona. «A 300k su questo profilo e 100k sul mio nuovo profilo @imfabriziocorona, continuerò con le esclusive del mio archivio», promette un Fabrizio Corona ormai risoluto a far saltare il banco. «Sarebbe bello occuparsi di altro, ma in questo momento storico è necessario fare qualcosa insieme per cercare di cambiare il sistema dell'informazione», aggiunge Corona. Per concludere: «Seguite i miei profili se siete amanti della verità. This is my game». E adesso tutti attendono con ansia la terza puntata del suo «gioco al massacro».

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Settembre 2022, 18:19

