Fabrizio Corona, l'avvocato spiega: «Ecco perché è scomparso da Instagram»

Fabrizio Corona è sparito misteriosamente da Instagram dopo aver pubblicato dei post sulla fine della relazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. L'ex re dei paparazzi aveva condiviso presunte prove di tradimenti ma poco dopo il suo profilo è stato bloccato. A fare chiarezza, ci ha pensato Ivano Chiesa, avvocato di Corona, in un’intervista rilasciata a Fanpage.

Parla l'avvocato di Corona

«È il mestiere di Fabrizio e sa quello che deve fare. È al corrente che quello che pubblica deve avere un riscontro oggettivo e sta attento anche all’utilizzo dei termini. Ma tanto lo quereleranno di sicuro. Non c’è dubbio, l’ho già messo in preventivo» ha dichiarato il legale.

I motivi della sospensione

Ancora non sono ben note le motivazioni della sospensione arrivata poco dopo le foto pubblicate da Corona, il suo avvocato ne parla con sdegno a Fanpage: «In un paese come l’Italia, in cui vige libertà di parola e di espressione, non puoi permetterti di bloccare un sistema di comunicazione, tantomeno senza comunicarlo preventivamente. Ritengo che sia illegittimo e vedremo cosa fare. Il concetto che chi somministra un servizio possa fare ciò che gli pare è sbagliato perché esiste una cosa chiamata Codice Civile e sopra c’è un’altra cosa che si chiama Carta Costituzionale. La censura preventiva non è consentita nel nostro ordinamento. Non ho provato a contattarli, al massimo gli faccio causa. Gli atti di prepotenza non sono tollerabili».

Il profilo Instagram attualmente è ancora bloccato, basterà per zittire Corona o troverà canali di comunicazione alternativi per continuare il "suo gioco"?

