di Ida Di Grazia

Tral'amore è al capolinea. A dare la notizia poche ore fa è stato il giornalista e grande amico di Corona,sulle sue Instagram Stories.Rispondendo ad una domanda in cui gli chiedevano aggiornamenti sulla love story tra Corona e la Provvedi, Parpiglia ha risposto senza possibilità di fraintendimento: “Sì è così. Tutto è clamorosamente precipitato. Mi spiace ma forse doveva andare così per il bene di entrambi”.La notizia di una possibile crisi della coppia circolava da diversi giorni e il rivvicinamento di Fabrizio con la sua ex Nina Moric potrebbe aver fatto precipitare le cose, ma non sarebbe solo questo il motivo. Mentre Silcia è in vacanza a Formentera, Corona è stato avvistato con una misteriosa mora, durante una serata in discoteca.