Crisi superata tra, almeno stando al teneroche si sono scambiati durante una serata a Roma. Tutti e due avevano parlato della fine della loro storia tra giornali e programmi tv e se Fabrizio è sempre sembrato poco convinto di questa decisione, annunciando anche che avrebbe fatto di tutto per riconquistarla, Silvia sembrava piuttosto decisa.L'amore però, si sà, è volubile, nel bene e nel male e pare che i due abbiano fatto pace. La loro storia ha il sapore di una telenovela, tutta rigorosamente documentata con foto di paparazzi e scoop sui giornali, in perfetto stile Corona. Dopo le foto con Belen e la gelosia della Provvedi, che però ha sempre chiarito di non aver lasciato Fabrizio solo per quelle, sarebbe avvenuto il ritorno di fiamma.I due sono stati immortalati durante una serata romana: sono sembrati sorridenti, rilassati, hanno scherzato insieme dietro a una console per la musica e alla fine hanno regalato ai fotografi anche un bacio che lascia pochi dubbi sulla loro ritrovata intesa.