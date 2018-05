Fabrizio Corona e la sorpresa a Silvia Provvedi: la va a trovare mentre lavora a un evento a Roma

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Una sorpresa da parte dialla fidanzata. Da quando è uscito dal carcere non si fa che parlare dell’ex re dei paparazzi, per questioni sentimentali oppure per i suoi litigi in diretta, vedi l’affaire Alda d’Eusanio.Dal punto di vista del cuore infatti per Fabrizio prima c’è stato l’incontro con l’ex Belen Rodriguez e poi la crisi con Silvia, cantante del duo de “Le Donatella”: secondo le cronache lei aveva lasciato l’appartamento in cui abitava col fidanzato per raggiungere la madre ma poi, fra un pranzo assieme un’interista in tv, i due sono tornati assieme.Fabrizio ha sfoggiato il suo lato romantico ed ha fatto una sorpresa alla Provvedi, arrivando senza preavviso in un evento a cui stava partecipando nella Capitale. Naturalmente l’improvvisata è stata ricambiata da Silvia con baci romantici a favore di paparazzo…