Fabrizio Corona scomparso da Instagram. Rumors sul web: «È stato bannato». Cosa è accaduto

Fabrizio Corona scompare da Instagram. Un nuovo giallo attorno all’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona: il suo account social, molto seguito, non è raggiungibile e secondo le indiscrezioni che circolano in rete sarebbe stato bannato dalla piattaforma di condivisione.

Fabrizio Corona (Instagram)

Fabrizio Corona è misteriosamente scomparso da Instagram. Da qualche ora infatti il suo account, che conta oltre un milione di follower, non è più raggiungibile nella piattaforma di condivisione. Il motivo è ancora sconosciuto, ma secondo l’influencer Amedeo Venza l'ex re dei paparazzisarebbe stato bannato: «A seguito – ha spiegato - di numerose denunce, segnalazioni, ecc ecc, il profilo di Fabrizio Corona è stato bannato. Con i social non si scherza e presto ne verranno bannati tanti altri che in maniera pesante e a tratti violenta trattano argomenti di cose e persone che a loro non dovrebbero riguardate!».

Cosa sia realmente accaduto è ancor un giallo, ma c’è da considerare che Fabrizio ultimamente è stato a modo suo protagonista dei social. Ha infatti attirato critiche scherzato sul fisico di una ex gieffina, si è preso gioco di Sophie Codegoni e del fidanzato Alessandro Basciano e ha rilasciato diverse dichiarazioni circa la guerra in Ucraina. Staremo comunque a veder e col tempo capiremo se è stata una sua scelta o se ha in qualche modo violato le rigide regole della community.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Marzo 2022, 13:19

