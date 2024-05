Fabrizio Corona e il lato tenero, la fidanzata Sara Barbieri compie 24 anni e lui si scioglie: «Nel bene e nel male»

di Dajana Mrruku

Fabrizio Corona in una veste molto dolce e del tutto inedita. L'ex re dei paparazzi ha occhi solo per la sua fidanzata, Sara Barbieri, di cui è innamoratissimo. Messi da parte gli artigli e la faccia da duro, Fabrizio ha condiviso un post molto dolce per augurare alla sua Sara un felice compleanno.

La modella compie 24 anni, 26 in meno di Corona che quest'anno ha celebrato il suo 50esimo compleanno con una festa indimenticabile, abbracciato a Sara e alla sua ex Nina Moric.

La dedica social

Fabrizio Corona più dolce che mai per la sua Holly.

La differenza d'età non sembra preoccupare l'ex re dei paparazzi e neanche la ragazza, nonostante quache mese fa abbiano affrontato una crisi molto forte che li ha allontanati, anche se per poco. I due sono rimasti insieme nonostante le difficoltà e i problemi giudiziari di Corona e questo lui non lo scorderà mai.

