Fabrizio Corona a Fedez: «Non ce l'ho con nessuno, vado contro un sistema. I tatuaggi? Li ho da quando hai imparato a camminare»

di Niccolò Dainelli

Fabrizio Corona non ci sta. Dopo le affermazioni rilasciate da Fedez nella puntata di Muschio Selvaggio, il suo podcast di successo, insieme a Belen Rodriguez, ecco che Fabrizio Corona risponde su Instagram a modo suo. Un botta e risposta che probabilmente lascerà ulteriori strascichi in un rapporto tutt'altro che idilliaco tra i due e che li vede già scontrarsi in tribunale.

Tutto è iniziato nella puntata di Muschio Selvaggio di lunedì 17 aprile, quando Fedez ha dichiarato: «Corona mi odia, è ossessionato da me» di fronte a Belen Rodriguez, sua ospite della puntata. «Ogni giorno fa una storia contro di me» ha raccontato il marito di Chiara Ferragni. E, per ironizzare, Belen ha detto: «È vero, il tuo outfit l’ho visto dalle sue storie».

E Belen, che in passato ha avuto una relazione di 3 anni con Corona, cerca di svelare l'arcano con ironia: «Sei più tatuato di lui, è per questo che è invidioso» e Fedez ha subito incalzato: «E fatteli altri due tatuaggi, così non rompi più i co****ni!».

Sembrava tutto finito qui, con due battute e quattro risate. Ma Fabrizio Corona non è il tipo che lascia correre. E quindi puntuale, come sempre, ecco la risposta piuttosto seccata del re dei paparazzi.

Corona posta sulle sue Instagram Stories le fasi calienti del podcast di Fedez e risponde punto per punto. «Partiamo dal presupposto che non ce l'ho con nessuno - sentenzia -. Piuttosto mi disgusta un sistema, un meccanismo, diciamo una tal "bolla". Volente o nolente, caro Federico tu sei entrato a pieno titolo nella suddetta bolla, se non ti volessi bene non te lo direi nemmeno. È chi butta via il proprio talento che mi fa inca***re, quindi come fai tu, esercito il mio diritto a dire la mia sui MIEI social. Sui quali vedo che sei ben informato! Ultima cosa, i tatuaggi li avevo da quando tu probabilmente hai imparato a camminare... Un abbraccio e rimettiti in forma!».

Un messaggio che risponde a tono alle affermazioni choc di Fedez, ma non poteva certo finire qui. Nella storia successiva il re dei paparazzi ricorda a Fedez che i Ferragnez hanno denunciato Corona per diffamazione dopo averli definiti «ebeti». E con fare di sfida aggiunge: «A processo te lo spiego, meglio - per poi aggiungere ironicamente - non vedo l'ora di conoscere la Ferry...».

Ma è la storia finale che chiude definitivamente la risposta a Fedez. Corona a torso nudo con accanto suo figlio che in modo provocatorio alza il dito medio verso l'obiettivo del suo smartphone. «Corona non perdona», questo il suo commento finale.

Fedez risponderà ulteriormente alle provocazioni lanciate da Corona? O l'ultima parola sarà quella del quasi sempre sopra le righe re dei paparazzi? Al momento sui social di Fedez non è apparso niente, ma probabilmente c'è da scommettere che la diatriba tra i due sia appena iniziata.

