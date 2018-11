Fabrizio Corona furioso, lite col paparazzo. Poi arriva la polizia a calmare gli animi FOTO

Non si placa la "furia" di, sempre al centro del gossip e molto attivo sui social network. Nelle ultime stories suha spiegato di essere un uomo felice, di essere tornato ad amare sua moglie e di essere soddisfatto del lavoro, ma di non dimenticare un grave episodio di cui sarebbe stato vittima un paio di mesi fa. Punta il dito contro un uomo e una donna che vivono rispettivamente a Milano e Roma, colpevoli di avergli fatto un torto. Promette vendetta e minaccia.«In questo periodo ci sono un sacco di cose nuove che mi fanno stare bene, ma non riesco a dimenticare quello che è successo due mesi fa. Non posso togliermelo dalla testa. Non è che il silenzio o questo mese di tranquillità significano che tutto si è sistemato e che non accadrà nulla...Le persone che hanno fatto quello che hanno fatto pagheranno le pene dell’inferno», dice Corona, che non svela i nomi di queste persone, ma la persona chiamata in causa sarebbe una sua amica di vecchia data.«Vi avevo promesso il loro nome, oggi ero tentato di farlo perché sono tornate a fare la vita di prima. Non hanno valori, sentimenti e rispetto e io non avrò pietà né per lei né per loro... Spu***nerò lei e tutti quelli che la frequentano. E riferito a lui, che pensa di averla scampata e di aver fatto il colpo del secolo, gliela farò pagare. Preparati tu che stai a Roma e hai fatto la mia amica per 15 anni. E tu che stai a Milano, che sei un criminale e sei protetto, prenderò anche te... ​Non è vero che non succederà niente, stiamo solo lavorando con le Istituzioni», conclude.Sono state settimane concitate per l'ex re dei paparazzi. Prima ile la lite in diretta con Ilary Blasi e poi le scuse al marito e campioneL'ex dispiega ancora una volta di essere fatto così e che quello che è accaduto due mesi fa lo ha segnato profondamente. Potrebbe essere stato questo episodio a spingerlo a negare l'amore perin televisione? Durante il confronto nella casa con la gemella delle Donatella aveva detto che era successo qualcosa di grosso che non poteva spiegare davanti alle telecamere.