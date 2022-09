Fabrizio Corona apre un altro profilo (e intanto 'invade' quello del figlio). «Ora basta, pubblico tutto»

di Redazione Web

Continua la 'saga' di Fabrizio Corona e il lungo inseguimento ai suoi followers su Instagram, dopo che il suo profilo ufficiale è stato chiuso in seguito - probabilmente - a segnalazioni sulle sue ultime 'bombe' riguardo il caso Totti-Ilary. L'ex paparazzo dei vip, che due giorni fa era stato difeso a spada tratta dal figlio ventenne Carlos, nelle ultime ore si è appropriato proprio del profilo del figlio per lanciare alcune stories al veleno.

«Mi hanno chiuso il profilo. Nessuna segnalazione, nessuna mail: ancora una volta. E' chiarissimo che c'è qualcuno che pensa di potermi mettere a tacere con quattro segnalazioni su un profilo non verificato. Non ci riuscirete... Non ci riuscirete mai - scrive Corona - Vi faccio una promessa, se questo profilo arriva a 300k condividerò proprio qui il mio archivio personale. Se mi bloccherete anche qui, lo farò in televisione, quindi non agitatevi troppo. Ci sono già tutti i maggiori quotidiani che chiedono materiale da giorni».

Poi 'sponsorizza' il suo nuovo profilo, per ora ancora vuoto e senza stories né post, ma che ha già oltre 30mila followers. «Tornando a noi, dal profilo di mio figlio comunicherò commentando fatti italiani e miei commenti sul panorama della comunicazione, della politica. Invece, dal nuovo profilo condividerò le mie foto archivio... State fottendo con la persona più sbagliata del mondo! - conclude - Poi, in altra sede parleremo della libertà di espressione in questo Paese che si fa dettare regole incomprensibili da quattro imbecilli californiani evasori fiscali. Non rosicate troppo... Peracottari».

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Settembre 2022, 09:03

