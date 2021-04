Fabrizio Corona, l'avvocato a Pomeriggio 5: «È un uomo nuovo, ai domiciliari fino al 2024»

Fabrizio Corona è uscito dal carcere dopo un mese ed è attualmente ai domiciliari. Barbara D'Urso ospita a Pomeriggio 5 il suo avvocato che chiarisce come il suo assistito ora si stia curando. I video pubblicati nelle stories che mostravano la casa piena di sangue sono vecchi e lui è un uomo nuovo. Ha ancora i traumi legati al suo ritorno in carcere e alla detenzione di un mese.

Fabrizio Corona, l'avvocato a Pomeriggio 5

«Onore al tribunale che ha ammesso di aver sbagliato», dichiara ai microfoni di Canale 5 il legale Ivano Chiesa. In un video su Instagram l'avvocato aveva precisato: «Non è tornato a casa perché è un privilegiato, né perché è famoso né per gentile concessione dei tribunale, ma perché è stato riconosciuto che nei suoi confronti è stato commesso un errore. Ringrazio i magistrati che si sono pronunciati, ringrazio il presidente del tribunale di sorveglianza, ma non finisce qui perché quello che è successo in questi 30 giorni non può essere dimenticato. Andremo avanti, questo è solo il primo round e lo facciamo per tutti i detenuti che si trovano nella stessa condizione».

Fabrizio Corona, ecco quanto starà ai domiciliari

Barbara D'Urso chiede a quel punto quanto dovrà stare agli arresti domiciliari. «Fino al 2024, tra la fine del 2023 e gli inizi dell'anno successivo», è la risposta dell'avvocato pronto a chiedere di rimodulare la pena. «L'importante è che Fabrizio si stia curando», la speranza della conduttrice.

