Fabrizio Corona, "fuga" in America: «Rivoglio il passaporto. Vado lì e divento famoso»

Fabrizio Corona e il sogno americano. L'ex re dei paparazzi, che è tornato in Tribunale a Milano per l'udienza che dovrà decidere se disporre per lui la sorveglianza speciale per un anno e sei mesi, ha fatto il suo show con i giornalisti presenti affermando di rivolere il passaporto per volare in America e diventare famoso.

Corona non si è lasciato sfuggire l'occasione di ritirare in ballo la sua inchiesta sul calcio scommesse, confermando non solo il coinvogimento di tantissimi giocatori della Serie A, ma insinuando un pesante coinvolgimento della Juventus.

Scappo in America

«Dopo la sentenza sul fine pena con questa udienza di oggi, se andrà bene, potrò andare a chiedere nuovamente il passaporto per diventare famoso negli Usa, come non lo so, ma diventerò famoso». Sono le parole di Fabrizio Corona, davanti al Tribunale a Milano, parlando con i cronisti presenti.

Anche lo scorso dicembre Corona aveva ribadito di rivolere il passaporto: «Non mi servirebbe per scappare ma per iniziare l'attività che sognavo da una vita: per lavorare negli Usa e fare documentari».

«Sono ancora qui - ha detto -.

Calcioscommesse

Alle domande sui nomi tirati in ballo nella vicenda delle scommesse clandestine nel calcio ha risposto così: «Il calcioscommesse non è finito, ma la legge italiana è così, il processo è sospeso e tra un paio di anni ne risentiremo parlare. I nomi non sono usciti tutti, è coinvolta mezza serie A, ma va così quando c'è di mezzo la Juve».

Prima dell'udienza si è fermato a parlare anche con alcuni studenti e una professoressa di diritto, che volevano salutarlo. Oggi ci sarà la discussione sulla richiesta di sorveglianza speciale, anche aggravata, proposta dalla Questura di Milano per "pericolosità sociale" di Corona. I giudici dovrebbero decidere nelle prossime settimane.

