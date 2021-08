Fabrizio Corona e il tenero messaggio a Nina Moric: «Grazie per tutto». Lei replica: «Perdoniamoci»

Fabrizio Corona e Nina Moric sembrano aver ritrovato un loro equilibrio. La coppia che si è separata ormai anni fa e che ha sempre avuto accesi battibecchi legali e sui social, sembra aver tovato, nuovamente un equilibrio. I due avevano discusso in modo molto acceso per dei problemi legati al figlio Carlos, ma ora tutto sembra essere superato.

Nina e Fabrizio, proprio per il bene del loro Carlos, stanno provando a costruire un rapporto sano. Dopo essersi assunto la piena responsabilità dei propri errori ha indirizzato alla ex moglie un nuovo, struggente, messaggio social. «Vorrei dirti solo grazie», le scrive postando le foto degli attimi passati insieme come famiglia. Lei non esita a rispondere: «Perdoniamoci, ti voglio bene».

Corona dedica a Nina un lungo post: «Grazie per avermi donato la cosa più bella della mia vita... E per avere avuto il coraggio di prendere una decisione che ha cambiato la dura realtà che stavamo vivendo. È come un puzzle... ogni cosa al suo posto», poi continua: «Dobbiamo avere la forza di perdonarci l’un l’altro tutto il male che ci siamo fatti... Il nostro vissuto è pieno di dolore e difficoltà... ma ho la certezza che se continuiamo a rispettarci come adesso il nostro sarà un bel domani... Lo dobbiamo al nostro meraviglioso figlio che merita una vita migliore». La risposta di Nina compare nelle sue stories e sembra essere rivolta al perdono.

I buoni propositi quindi ci sono tutti, nella speranza che questa volta la pace sancita duri a lungo per il bene di tutti e tre.

