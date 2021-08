Fabrizio Corona e Nina Moric, di nuovo pace tra i due ex: «Ciò che conta alla fine è l'amore della cosa più cara»

Pace fatta (di nuovo) tra Nina Moric e Fabrizio Corona. Il rapporto tra i due ex continua ad essere molto tormentato, anche se più volta hanno tentato di raggiungere un accordo per il bene di loro figlio Carlos. L'ultimo segno di pace arriva proprio dall'ex re dei paparazzi che ha postato su Instagram una foto insieme a Nina mentre parlano in un tavolo.

«Alla fine ciò che conta è l'amore», ha scritto Corona, «Che dire... che la vita è così. Perché ciò che conta alla fine è l'amore della cosa più cara. Con la immensa speranza che sia così per sempre ammettendo gli innumerevoli errori fatti». La sua sembra essere un'ammissione di colpa, dopo le numerose accuse lanciate da Nina che ha sempre voluto proteggere il figlio dagli eccessi del padre. Recentemente Carlos è stato visto sempre più frequentemente insieme alla madre, anche per le recenti vicissitudini legali di Fabrizio, ma ora pare essere arrivata la pace.

Solo pochi mesi fa il settimanale Chi aveva pubblicato delle foto dei due insieme e aveva parlato di rapporto recuperato ma Nina aveva pubblicato un lungo sfogo sui social in cui affermava tutto il contrario. «Non ti smentisci mai, pensi soltanto ai soldi. Hai fatto scattare foto di nascosto per poi venderle, fingendo ancora una volta un riavvicinamento mai sentito da parte tua». Ora però sembra tornato nuovamente il sereno. Chissà per quanto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Agosto 2021, 18:11

