Fabrizio Corona su Instagram con la maglia della Lazio: frecciatina a Ilary e Totti?

La saga dicontroe (indirettamente)continua. Poche ore fa l'ex paparazzo, tra le sue stories di Instagram, ha postato una foto molto particolare, che certamente non sarà passata inosservata agli occhi dell'ex capitano della Roma e della moglie showgirl, che già con Corona ha avuto uno scambio al veleno in diretta al Grande Fratello Vip qualche settimana fa.Corona in questa foto posa infatti con la maglia biancoazzurra della Lazio, l'odiata rivale della Roma per cui Totti per tanti anni ha militato e per cui Ilary fa il tifo. Perché questa foto? Una spiegazione non è ancora stata data dallo stesso Corona, ma oggettivamente sa molto di frecciatina alla Blasi,della sua lite con tanto di «ricordati cosa facevi quando avevi 16 anni». D'altronde secondo i bene informati la fede calcistica di Corona sarebbe nerazzurra (è dell'Inter).