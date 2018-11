Fabrizio Corona furioso, lite col paparazzo. Poi arriva la polizia a calmare gli animi - FOTO

Ti presento Sofia, il film: cast, trailer e trama del remake

Venerdì 2 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sembra essere un periodo nero per. L’addio alla fidanzata Silvia Provvedi, come riportato da Leggo.it , l’ingresso nella casa del Grande Fratello per parlarle, la lite con Ilary Blasi degenerata con gli strascichi su Instagram, le scusa al marito della conduttrice, Francesco Totti e ora lacolIl nervosismo di Corona infatti non si ferma al piccolo schermo date le immagini pubblicate da “Novella2000” che lo vedono durante un brutto scontro con un paparazzo.Il fotografo lo segue in una zona modaiola di Milano, Fabrizio lo ferma e lo affronta in un faccia a faccia e quando la situazione degenera interviene prontamente la polizia a calmare gli animi.