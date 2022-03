Fabrizio Corona, la frecciata alle gambe dell'ex gieffina Federica Calemme che risponde: «Sfigato»

Offese gratuite e risposte immediate. Fabrizio Corona non risparmia nessuno e, stavolta, bersaglia la modella Federica Calemme, modella e soubrette, reduce dal Grande Fratello Vip 6. L'ex re dei paparazzi ha postato una story Instagram con una foto della napoletana che passeggia per le strade di Milano col fidanzato Gianmaria Antinolfi, conosciuto proprio nel reality show. L’ex marito di Nina Moric ha messo a confronto le gambe di Federica con quelle di un ex calciatore della Roma, Sebastiano Nela. E in sottofondo la canzone "Ma le gambe" delle Sorelle Marinetti. Una chiara e diretta frecciata all'ex gieffina che non è rimasta in silenzio e, a suon di story ha risposto con una foto dove mostra le gambe e la scritta: «Sfigato».

Federica ha ricevuto subito tanti messaggi di solidarietà per questo episodio, letto come un vero e proprio caso di body shaming. Al momento nessuna risposta da parte di Gianmaria, che a breve andrà a convivere con Federica.

L'ex Professoressa de L’Eredità dal momento in cui ha varcato la porta rossa, si è messa in luce per la sua bellezza e dolcezza e ha subito conquistato il cuore di Gianmaria Antinolfi, che ha avuto diverse liaison con donne dello spettacolo, tra cui Belen Rodriguez e Soleil Sorge.

