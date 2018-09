Lunedì 17 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tre giorni di assenza didaisi sono fatti sentire. L'ex re dei paparazzi da giovedì ha interrotto ogni rapporto con i suoi, abituati alle sue, per motivi personali e molto delicati che lui stesso ha decido di raccontare propro sul network.esordisce dicendo che a partire da giovedì scorso ha avuto dei giorni molto difficili: «Quello che mi è successo in questi giorni è, per prima cosa colpa mia perché io mi prendo sempre tutte le responsabilità perché possono succedermi anche delle cose incredibili ma alla fine sono sempre responsabile di tutto quello che mi succede e tutto quello che mi è successo nella mia vita, forse, non mi ha insegnato niente e commetto sempre gli stessi errori perché corro, corro, corro e quando corri come un fulmine ti schianti come un tuono e la mia vita è così quando corri e sei sul cornicioni poi cadi». Non spiega però quello che gli è accaduo in questi giorni, ma presumibilmente il riferimento è alla rissa con un imprenditore avvenuta fuori da un locale di Milano.«Penso che un uomo normale con quello che mi è successo in questi giorni, forse, si sarebbe suicidato ma io non sono questo e non sarò mai questo e dico sti****i e mi riprendo tutto. Guardo, penso, scrivo, fisso gli obiettivi e recupero tutto quello che devo recuperare soprattutto cercando quello che ho imparato ieri sera, in una serata bellissima con persone speciali che mi hanno insegnato anche ieri sera qualcosa di speciale». Poi continua con il suo mea culpa, ma il pensiero va alla sua famiglia: «Anche ieri, a fine serata ho sbagliato, ma come al solito ho avuto un grande insegnamento da una persona speciale che non smette mai di insegnarmi la vita col passare degli anni e del tempo a cui voglio chiedere scusa e dirgli che gli voglio bene e ringraziarlo perché quando ho bisogno c’è sempre. E ora stica**i, vado a riprendermi tutto».