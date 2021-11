Fabrizio Corona, le rivelazioni su Gf Vip e Belen. Poi l'annuncio a sorpresa

Fabrizio Corona parla del Grande Fratello Vip e della sua ex Belen Rodriguez. Fabrizio Corona, nonostante non sia in gioco nel reality condotto da Alfonso Signorini, viene spesso evocato come deus ex machina delle situazioni che si vengono a creare all’interno della casa.

Fabrizio Corona e il Grande Fratello Vip

Fabrizio Corona dice al sua sul Grande Fratello Vip. Il suo nome esce spesso quando si parla delle dinamiche che si sono create nel gioco fra Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge.

L’ex re dei paparazzi ha parlato del reality condotto da Alfonso Signorini: «Mi hanno proposto di partecipare anche come attore in dei film – ha spiegato ospite dell’inaugurazione del "Jet Set Club" di Terracina, come fa sapere “Super guida TV” - ma ho sempre rifiutato. Reality non li farò mai. Il mio nome viene spesso tirato in ballo perché è più ingombrante delle persone che ci sono dentro. Cerco sempre di stare fuori anche se poi mi trovo ad essere al centro dell’attenzione. Non è colpa mia (…) Non andrò in televisione almeno fino al prossimo anno. Ho firmato un contratto con Netflix per la produzione di una docuserie sulla mia vita. Gli altri che l’hanno fatta sono morti, io spero di non fare la stessa fine».

Fabrizio Corona ha parlato anche della sua ex Belen Rodriguez, pare in crisi con il fidanzato Antonio Spinalbese: «Siamo molto amici. Le ho detto che prima di fare le cose di pancia bisogna pensare. Se finisce una storia l’importante è essere buoni genitori».

Lunedì 15 Novembre 2021

