Fabrizio Corona, festa nel pub: arrivano carabinieri e finanzieri, nuovi guai per il re dei paparazzi

di Gianluca Galasso

Ultimo aggiornamento: 17 Febbraio, 15:56

e Guardia di Finanza. I controlli sono scattati in un locale di Solofra, in provincia di Avellino.Non solo. Hanno anche proposto l’adozione di un provvedimento di sospensione dell’attività a carico del titolare dell’esercizio poiché ha impiegato lavoratori privi di regolare assunzione in misura superiore alla soglia del venti percento del totale.Il controllo è scattato per garantire sicurezza agli avventori in occasione di un evento che ha richiamato l'attenzione di clienti anche da fuori provincia.Per lui è scattata la segnalazione all’Ufficio di Sorveglianza competente territorialmente, in considerazione del fatto che non potrebbe allontanarsi dalla Lombardia perché usufruisce della misura alternativa dell’affidamento in prova. In ogni caso, Corona può spostarsi temporaneamente dalla regione di residenza per motivi professionali ma solo dopo essere stato autorizzato. Ed è proprio questo che si sta accertando. Gli approfondimenti che si stanno eseguendo riguardano il permesso a lasciare la Lombardia. Pare che l’ex partner di Belen Rodriguez fosse autorizzato a raggiungere la Campania, ma un’altra località e non la città di Solofra.