Fabrizio Corona, le frecciate a Sophie e Alessandro: «Questi due ebetini...»

Se fino a poco tempo fa Sophie Codegoni e Fabrizio Corona erano amici, collaboratori, e amanti ma è finito tutto tra loro. Ora non lavorano neanche più insieme. L'argomento è stato ripreso anche da Sophie e Alessandro Basciano, ospiti a Verissimo dove hanno rilasciato un’intervista di coppia. Non poteva mancare la domanda su Corona, alla quale Sophie ha risposto parlando di un rapporto chiuso. Anche per quanto riguarda il lavoro non ne vuole sapere più niente, perché uscita dal GF Vip si è accorta che alcune cose concordate non sono state fatte. Inoltre non ha molto gradito le frecciatine sui social di Fabrizio sulla sua coppia, seppure abbia scelto di non replicare e di ignorare: «Non mi interessa parlare di lui, che è quello che vuole».

Leggi anche > Tommaso Stanzani compie 20 anni, gli auguri di Tommaso Zorzi mandano i fan in delirio

Non è mancata la risposta dell'ex re dei paparazzi che subito ha pubblicato una story Instagram: «Ma se non parlano di me di cosa parlano questi due ebetini… I loro contenuti sono l’espressione del mondo social. E la madre? Venderebbe la figlia per una copertina o una diretta Instagram. Durata: 3 mesi».

Di poche ore fa è anche la controrisposta di Alessandro Basciano che ha pubblicato una foto di Corona coperto in volto da una faccia da un'emoticon a forma di pagliaccio , una chiara frecciata.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Marzo 2022, 18:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA