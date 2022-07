Fabrizio Corona: «Tra cinque anni divento presidente del Consiglio e la mia psicologa ministro della Salute»

di Redazione web

«Tempo cinque anni e divento presidente del Consiglio e la mia psicologa ministro della Salute». Lo ha detto Fabrizio Corona in un'intervista rilasciata alla trasmissione “Iceberg” di Telelombardia. L'ex fotografo dei vip ha parlato anche della sua esperienza nella comunità di recupero di Limbiate, in provincia di Monza.

«Questo percorso che sto seguendo in comunità a Limbiate sta andando bene, siamo quasi arrivati alla fine. In questo periodo vivo una fase molto serena della mia vita. Ormai le tempeste sono passate e il mio cervello è settato per non pensare più a tutto quello che era successo. Finalmente sono libero e adesso vado in vacanza. Non ci andavo da 5 anni, faccio un mese di vacanza e vado a Porto Cervo e poi a Noto. A settembre riapro l'ufficio e può essere che mi presento alle elezioni politiche». Corona ha infine assicurato che sì, questa volta si sposerà «veramente» con la compagna Sara Barbieri.

