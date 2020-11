Fabrizio Corona contro Stefano De Martino: «Belen Rodriguez non tornerà, si è costruito un personaggio»

Per Fabrizio Corona non ci sono speranze che Belen Rodriguez, la sua storica ex, e Stefano De Martino tornino a essere una coppia. Per Fabrizio Corona infatti Stefano De Martino è ormai solo un personaggi costruito: “Vuole essere protagonista, Belen non tornerà con lui”.

Per Fabrizio Corona Belen Rodriguez e l’ex moglie Nina Moric sono le uniche donne che ha amato: “Ho amato solo due donne, Nina Moric e Belen – ha spiegato in un’intervista a “Gente” - Belen era una tonta, lo dico in senso buono, perché non le andava di sfruttare mediaticamente la nostra storia, non gliene importava niente. Ho sempre sentito che la nostra sarebbe stata una storia a termine: io ero preso dal lavoro, lei voleva altro”.

Adesso Belen è fidanzata con Antonio Spinalbese (“Ci sentiamo ancora ogni tanto e so che adesso, con questo nuovo amore, è serena. Si amano sinceramente. Lui è un bravo ragazzo, per bene, quello che ci vuole per lei”) e per Stefano De Martino non ci sarebbero più speranze: “Non credo che ci sarà un ritorno con Stefano De Martino, lui non è più la persona che Belen ha conosciuto: negli anni si è costruito un personaggio, gli piace essere al centro della scena, fare il protagonista”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Novembre 2020, 23:07

