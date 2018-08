Giovedì 16 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Qualche tempo fa si era parlato di un’incursione diall’interno della casa delper riconquistare la sua ex, Silvia Provvedi, che insieme alla sorella Giulia sarà reclusa a Cinecittà per la nuova edizione.L’indiscrezione però sembra essere falsa dato che il diretto interessato è intervenuto sull’argomento negando ogni possibile partecipazione al programma condotto da Ilary Blasi: «Con tutto il rispetto per il reality – ha fatto sapere a “Chi” - al GF mandateci Le Donatella e Francesco Monte. Alle fake news rispondo con un semplice: trovatevi un lavoro serio. E se devo piangere, oggi lo faccio solo per mio figlio».Con Silvia la relazione è finita e lei ora è fidanzata con Federico Chimirri, dj ed ex corteggiatore di Nilufar Addati e lui sembra stare in coppia con Zoe Cristofoli. Con Silvia comunque la love story era già finita da tempo: «Dunque, con Silvia ho vissuto una storia non storia. Per una serie di mie mancanze, per le guerre con Nina, per quella maledetta paura di stare da soli e morire da soli. Lei mi è stata accanto in un momento nero. Invece di rifugiarmi nella mia famiglia, mi sono ritrovato nella sua. La storia era finita da tempo. Mi ero autoconvinto che si potesse salvare, pur sapendo dentro di me che non c’era futuro».