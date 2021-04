Fabrizio Corona, le indiscrezioni dal carcere: «Ha smesso di farlo». Parla l’avvocato. Dopo più di 20 giorni «Fabrizio Corona ha sospeso lo sciopero della fame». È quanto ha riferito il suo storico legale Ivano Chiesa interpellato da TeleLombardia. Sarebbe stato proprio l’avvocato a convincerlo: «Sta psicologicamente molto male, mentre da un punto di vista fisico finalmente mi ha ascoltato perché gli ho detto: Fabrizio ho bisogno di te, altrimenti in quelle condizioni fisiche lì non mi aiuti e invece dobbiamo continuare una battaglia giudiziaria, dobbiamo andare fino in fondo. E quindi mi ha ascoltato e ha ricominciato a mangiare qualcosa».





Nessun dettaglio sui primi pasti di Corona che fino a poche ore fa beveva solo qualche tazza di tè. Però, secondo Chiesa, la battaglia di Corona non è finita e smettere con lo sciopero della fame non è una resa: «Un uomo con questa determinazione non l'ho mai visto nella mia vita», ha infatti aggiunto.







Corona ha compiuto 47 anni il 30 marzo in una cella del carcere di Monza con la prospettiva di scontare circa tre anni di reclusione residua. «47 anni, 6 anni di galera, 1 di comunità, 12 anni di processi e 20 giorni di sciopero della fame. Quello che mi avete fatto è imperdonabile»: questa la frase choc sotto alla foto di Corona imbavagliata è sul suo profilo Instagram, gestito dai collaboratori.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Aprile 2021, 11:22

