Fabrizio Corona torna su Instagram (da un nuovo profilo): «Ecco perché mi hanno bloccato»

Ieri nel giorno del suo 48esimo compleanno Fabrizio Corona non ha potuto festeggiare con i suoi follower. Ma «nessuno spegne Fabrizio Corona», torna con queste parole ma da un altro account sui social l'ex re dei paparazzi. Ebbene si era vero, Instagram ha bloccato il profilo di Fabrizio Corona. Ma Corona is back. Ora si chiama IlReietto e dal suo nuovo profilo vuole raccontare la verità, la sua. «Mi hanno bloccato il profilo perché ho violato le linee guida. I social ormai non possono essere utilizzati per esprimere le proprie opinioni, per dare giudizi, per commentare ciò che succede. Cioè dobbiamo essere tutti quanti incastrati su delle linee guida che Instagram ci impone appena diciamo qualcosa che non va bene o che potrebbe essere interpretato male tac, arriva quel signore li che ci blocca».

Fabrizio Corona, bloccato da Instagram torna e dice la sua

A lanciare la notizia ieri ci aveva pensato Amedeo Venza che aveva specificato che Corona era stato bannato dai social a seguito di denuce e segnalazioni che l'ex re dei paparazzi avrebbe subito per le sue esternazioni colorite e critiche sui suoi profili. In effetti le gambe di Federica Calemme erano state da poco paragonate a quelle di un calciatore, Giorgia Soleri accusata di finto perbenista per la scelta di non depilarsi le ascelle, la madre di Sophie Codegoni accusata di essere una mercenaria della figlia così come anche quella della Ilary Blasi (quando ancora non era famosa). insomma Fabrizio Corona non se ne è mai tenuta una in bocca. E anche sulla guerra Russia Ucraina non si è risparmiato. Ma ora Instagram ha preso un provvedimento drastico e ha deciso di bannare il profilo dell'imprenditore.

Le minacce dell'ex re dei paparazzi

Ma ovviamente Fabrizio non è d'accordo e riappare nei panni de "Il Reietto". «Arrivano gli invidiosi che ti fanno le segnalazioni perché esprimi giudizi, perché fai commenti, perché esprimi le tue opinioni». Insoma per l'ex re dei paparazzi la colpa di tutto ciò è di chi "ha fatto la spia". «Ai tanti nemici che hanno segnalato la mia pagina: potete stare tranquilli, provvederò a fare altrettando anche se l'invidia - a differenza vostra - non è il mio sport preferito». E continua interrogandosi con l'utilità dei social. «Allora a cosa servono i social? Però a poco a poco da questo profilo, dove posso fare quello che voglio, vi insegnerò la comunicazione. Nel frattempo mi faccio una risata in attesa di recuperare il mio profilo»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Marzo 2022, 13:35

