Sempre più social l'che dopo la rivelazione su Chi sono usciti allo scoperto anche sui social. È proprio l'ex re dei paparazzi a riprendere Asia nei suoi video, mostrando una riunione di lavoro e scherzando con i suoi collaboratori proprio insieme ad Asia. Certo i due sembrano avere une ironizzano sul momento che stanno vivendo in cui sono stati presi d'assalto dai paparazzi.Da questa mattina, infatti, come mostra lo stesso Corona nelle sue stories di Instagram, la sua casa è stata presa d'assalto dai paparazzi che aspettano di scattare foto insieme ad Asia. I due insieme in macchina si chiamano più volte "Amore" e si interrogano sul numero dei fotografi. L'attrice sembra essere perfettamente a suo agio, seduta nel sedile posteriore ricambia le parole affetuose di Fabrizio con cui lei stessa ha ammesso di avere una particolare sintonia.La palestra insieme, le riunioni a lavoro, i giri di affari insieme, sembra proprio che la coppia più discussa del momento cerchi di vivere la normalità che tutte le coppie vivono, anche se molti continuano a sospettare sia tutto studiato a favore di gossip.