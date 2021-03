di Emiliana Costa

Fabrizio Corona arrestato , Asia Argento furiosa su Instagram: «Non è un assassino o uno stupratore, ma un padre e un figlio...». Ieri, il tribunale di Sorveglianza ha deciso la revoca dei domiciliari per Fabrizio Corona. Appena saputo, l'ex agente fotografico è andato fuori di sé e ha fatto un gesto inconsulo. Corona si è tagliato i polsi e dopo un diverbio con le forze dell'ordine, ha spaccato il vetro dell'ambulanza che lo ha trasportato al Niguarda. Adesso l'ex re dei paparazzi è ricoverato nel reparto di psichiatria. È piantonato dalla polizia e da agenti di polizia penitenziaria del carcere di Opera dove sarà trasferito quando potrà lasciare l'ospedale, come deciso dal sostituto pg Antonio Lamanna.

Subito dopo il fatto, Asia Argento ha condiviso un lungo post su Instagram in cui ha difeso l'amico, criticando la scelta di riportarlo in carcere: «Quest’uomo non è un assassino, uno stupratore, un mafioso, uno spacciatore, un criminale. Ha sicuramente fatto un sacco di cazzate nella vita, ma ora, a 46 anni, nonostante ne abbia già scontati più di 6 in carcere, è un cittadino reinserito, che lavora e dà da lavorare, che paga le tasse, è un padre, un figlio, un fratello ed un amico che si rende conto dei suoi errori per i quali ha chiesto scusa ai magistrati, davanti a tutti. Ma non gli viene perdonato proprio quel disturbo bipolare e narcisistico della personalità che gli è stato diagnosticato dai medici stessi dello stato, sotto i quali era in cura. Ora ditemi voi come potrà quest’uomo apparentemente smargiasso ma profondamente fragile, passare incolume altri due anni e mezzo in carcere, io non conosco nessuno che sia uscito “riabilitato” dopo una lunga prigionia».

E conclude: «Fare di Corona un caso esemplare solo perché è un personaggio pubblico è una roba da medioevo. Ma l’Italia non è un paese di lobotomizzati. Per questo io oggi grido con voi: GIUSTIZIA PER FABRIZIO! #GIUSTIZIAPERFABRIZIO».

