Fabrizio Corona, l'allenamento in diretta con il macchinario: «I risultati di 4 ore di palestra in 20 minuti»

di Francesca Mari

ERCOLANO - Fabrizio Corona si allena all’ombra del Vesuvio: «Il mio sogno nel cassetto è la politica». Non si sbilancia sui progetti futuri l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, in affidamento terapeutico fino a novembre, e stamattina ospite d’onore al complesso sportivo «Poseidon» in via Sacerdote Benedetto Cozzolino per provare l’innovativo macchinario per l’allenamento lampo.Si tratta della macchina a impulsi «I-Motion», lo strumento del nuovo concept di allenamento che mette in forma in minor tempo. Il personal trainer e pugile Davide Caracci del Poseidon è fornitore ufficiale per l'italia e già diversi vip sono venuti ad allenarsi ad Ercolano, come Stefano De Martino e Amauri Perez, campione del mondo olimpico, oltre che Karim Benzema, giocatore del Real Madrid. Ad attrarre vip e atleti all’ombra del Vesuvio è il sistema di elettrostimolazione potentissimo che in soli 20 minuti dà lo stesso risultato di 4 ore di palestra.Una nuova forma di esercizio fisico che dall’Europa si sta diffondendo anche in Italia e corrisponde al nome di «Ems-Elettrostimolazione Muscolare Attiva», cioè, attraverso l’utilizzo di macchinari specifici si può mantenere la forma o tornare elastici, magri e tonici con il massimo risultato e il minor sforzo, proprio per coloro che, travolti da migliaia di impegni al giorno d’oggi, non possono frequentare abitualmente la palestra. «Sono 40 anni che mi alleno – ha commentato Fabrizio Corona – e non ho mai visto nulla di simile. Consiglio a tutte le palestre di adottarla». Circa i suoi progetti futuri, Corona, ribadisce fortemente il suo desiderio di impegnarsi in politica. «Il mio sogno nel cassetto è la politica – dice – ma per ora non posso rivelare nulla. Sto lavorando a progetti molto interessanti che presto scoprirete».Attualmente in affidamento terapeutico, Corona ha dichiarato di voler assumere comportamenti meno rabbiosi, scusandosi con le accuse fatte alla magistratura nell’ultima udienza d’appello al Tribunale di Milano. «Siamo orgogliosi di aver ospitato Corona – dice Caracci, testimonial di questa che è la macchina del futuro. E’ già diffusa in 50 paesi nel mondo e in 28 città italiane di cui noi siamo i fornitori ufficiali. C’è sempre più richiesta perché le persone vogliono allenarsi in minor tempo possibile con massimi risultati. I benefici sono diversi: dimagrimento, contrasto alla cellulite e lavoro sui muscoli. Può usarla l’atleta olimpionico e la casalinga: ci sono programmi specifici per tutti». E i costi? «Non superiori alla classica elettrostimolazione – conclude- un intervento di 20 minuti costa 35 euro, per esempio, e un pacchetto di 12 sedute circa 400 euro».