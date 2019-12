Fabio Volo in crisi con la moglie? Il post di Johanna: «Se una ruba il tuo uomo, la migliore vendetta è lasciarglielo»

Domenica 29 Dicembre 2019, 10:54

Aria di? A destare qualche sospetto è stato un post scritto proprio dalla compagna di vita dell'attore, Johanna Maggy, che su Instagram, in questi giorni di auguri e ricorrenze, ha postato una foto mentre èscrivendo: «Se un'altra ragazza ruba il tuo uomo, la migliore vendetta è lasciarglielo. I veri uomini non possono essere rubati».Nelle feste natalizie Fabio è comparso nelle stories della moglie, ma non nei post ufficiali e il pensiero della donna, che stringe a sé solo i figli, ha fatto pensare che tra i due le cose non vadano benissimo. A rafforzare questo sospetto è stato un secondo post di Johanna in cui scrive: «Vivere nuove avventure, connettermi con brave persone, imparare cose positive e crescere forte».Fabio ha risposto invece con un post in cui tutta la famiglia riunita addobba l'albero, ma leggendo le parole della moglie qualche fan ipotizza che i i due il 2020 potrebbero festeggiarlo separatamente.