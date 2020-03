Fabio Rovazzi promuove la raccolta fondi dei Ferragnez, Fedez lo ringrazia pubblicamente

Fedez ringrazia Fabio Rovazzi. Il rapper ha ringraziato pubblicamente il suo ex amico e collaboratore che ha postato nelle sue stories la raccolta fondi lanciata da Chiara Ferragni e consorte per aiutare l'ospedale San Raffaele di Milano in piena emergenza a causa del Coronavirus.

Leggi anche > Coronavirus, Heather Parisi contro la raccolta fondi di Fedez e Chiara Ferragni: «Era meglio la sanità pubblica, Robin Hood al contrario»

Rovazzi ha postato una sua storia in cui invita i suoi followers a restare a casa e aggiunge: «Tra l'altro potrete anche rendervi utili. Come forse già saprete Chiara e Federico hanno avviato una donazione online per rafforzare la terapia intesiva del San Raffaele di Milano. Io credo che di fronte a cose così importanti dove ne va la salute di tutti noi sia doveroso contribuire».

Un messaggio che è stato condiviso da Fedez che ha pubblicamente ringraziato Rovazzi. Tra i due in passato ci sono stati screzi, recentemente Federico ha dichiarato di essersi sentito tradito da Fabio e da J-Ax in passato. Un dolore che almeno in questa circostanza così delicata sembra essere superato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Marzo 2020, 18:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA